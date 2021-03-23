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Представлено смартфон OnePlus 9 Pro: топова начинка та камера Hasselblad
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У рамках презентації нових продуктів OnePlus показала флагманські смартфони OnePlus 9 і 9 Pro. Цього разу компанія зробила акцент на камері, уклавши партнерство з відомим шведським виробником фотоапаратів Hasselblad. Технічні характеристики та ціни на смартфони читайте далі.
OnePlus 9 Pro отримав 6,7-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD + і адаптивною частотою оновлення 120 Гц, яка динамічно змінюється у залежності від відтвореного контенту від 1 до 120 Гц, пише GSM Arena.
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Ця матриця здатна показати мільярд колірних відтінків (10 біт), а максимальна яскравість становить 1300 ніт. Крім того, нова технологія Hyper Touch підвищує плавність відгуку. Екран вигнутий з боків, але кут став помітно меншим, ніж у торішньої моделі.
За традицією флагман OnePlus отримав топову начинку, включаючи процесор Snapdragon 888, оперативну пам'ять стандарту LPDDR5 і накопичувач UFS 3.1. За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАг з підтримкою швидкої 65-ватної дротової та 50-ватної бездротової зарядки.
На задній панелі розташувався блок квадрокамери з логотипом Hasselblad, який вказує на участь шведської компанії у розробці пристрою. Основний модуль представлений новим 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX789 (f / 1.8). Для ультраширококутних знімків передбачений 50-мегапіксельний сенсор (Sony IMX766), а для зйомки далеких об'єктів є 8-мегапіксельний телевик з 3,3-кратним оптичним зумом. Четвертий модуль – монохромний сенсор на 2 Мп. У смартфоні також є лазерний автофокус для швидшого фокусування.
За запевненням OnePlus, співпраця з Hasselblad дозволила добитися максимально точної передачі кольору та високої якості отриманих фотографій. Крім того, в ультраширококутній камері використовується особлива лінза, що дозволяє повністю виключити дисторсію на знімках. Підтримується запис відео в 8K при 30 fps або 4K при 120 fps.
Звичайний OnePlus 9 має ряд помітних відмінностей від Pro-версії. Так, екран у нього плоский і має роздільну здатність Full HD + при меншій діагоналі 6,55 дюйма. Основна камера складається з трьох модулів з головним на 48 Мп, але в ньому використовується торішній сенсор Sony IMX689 без OIS. Телевика з оптичним зумом у звичайній "дев'ятці" немає, а ось ультраширик і монохромний сенсор такі ж, як і в 9 Pro.
Процесор, пам'ять і акумулятор в OnePlus 9 ідентичні Pro-версії. Є підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 65 Вт, а ось бездротова обмежена на значенні 15 Вт. Важливо також зазначити, що в OnePlus 9 пластикова бічна рамка, стилізована під метал. Ззаду у нього скло.
Ціна OnePlus 9 з 8 + 128 ГБ становить $ 729, а OnePlus 9 Pro з 12 + 256 ГБ – $ 1069.
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