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Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало

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Чоловік замовив iPhone, але щось пішло не так - фото 1
Чоловік замовив iPhone, але щось пішло не так

Наш герой на власному прикладі доводить, що робити покупки у неперевірених інтернет-магазинах – не найкраща ідея. Він просто замовив собі iPhone 7, але точно не очікував, що йому привезуть це.

Мешканець Таїланду замовив iPhone 7 в інтернет-магазині, проте йому привезли стіл, зроблений у вигляді смартфона. Про це повідомляє китайська газета Oriental Daily.

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Чоловік визнав, що просто не прочитав інформацію про товар і придбав "айфон" з категорії меблів для дому, хоча йому й здалося дивним, що доставка маленької коробки коштувала так дорого.

Коли замовлення привезли, чоловік виявив у коробці стіл у вигляді збільшеної копії iPhone у кольорі "рожеве золото". Виробник зберіг зовнішні деталі телефона: екран, кнопку "Home", динамік і камеру.

Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало - фото 452628

Схожі столи виробляє й корейська компанія your10x10. У бічну панель "айфона" замість слота для SIM-карти вбудована шухляда. Придбати такий стіл можна за 310 тисяч вон.

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