Чоловік замовив собі iPhone: те, що йому привезли додому, відверто здивувало

Чоловік замовив iPhone, але щось пішло не так

Наш герой на власному прикладі доводить, що робити покупки у неперевірених інтернет-магазинах – не найкраща ідея. Він просто замовив собі iPhone 7, але точно не очікував, що йому привезуть це.

Мешканець Таїланду замовив iPhone 7 в інтернет-магазині, проте йому привезли стіл, зроблений у вигляді смартфона. Про це повідомляє китайська газета Oriental Daily.

Це цікаво: Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів

Чоловік визнав, що просто не прочитав інформацію про товар і придбав "айфон" з категорії меблів для дому, хоча йому й здалося дивним, що доставка маленької коробки коштувала так дорого.

Коли замовлення привезли, чоловік виявив у коробці стіл у вигляді збільшеної копії iPhone у кольорі "рожеве золото". Виробник зберіг зовнішні деталі телефона: екран, кнопку "Home", динамік і камеру.

Схожі столи виробляє й корейська компанія your10x10. У бічну панель "айфона" замість слота для SIM-карти вбудована шухляда. Придбати такий стіл можна за 310 тисяч вон.

Читайте також: Блогер купив екзоскелет, щоб підняти величезний меч з гри Final Fantasy VII: епічне відео