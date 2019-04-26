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Samsung лихоманить: iFixit видалив огляд Galaxy Fold зі свого сайту

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iFixit прибрала з сайту огляд гнучкого Samsung Galaxy Fold - фото 1
iFixit прибрала з сайту огляд гнучкого Samsung Galaxy Fold / Wylsacom

Сайт iFixit видалив статтю з розбором складного смартфона Samsung Galaxy Fold на прохання виробника і його партнера, який надав журналістам примірник новинки.

Огляд "начинки" Galaxy Fold пробув на сайті два дні, і за цей час з ним встигли ознайомитися як ентузіасти, так і журналісти, котрі поділилися інформацією на сторонніх сайтах.

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Зокрема, стаття розкривала можливу причину недавніх поломок гнучкого дисплея смартфона. На думку фахівців, які здійснювали розбір новинки, це було пов'язано з непродуманою конструкцією шарніра.

На опублікований матеріал звернули увагу співробітники Samsung, після чого через партнерів зв'язалися з iFixit та попросили видалити матеріал з сайту.

Ми отримали Galaxy Fold від нашого надійного партнера, який пізніше звернувся до нас з проханням видалити статтю, присвячену розбору смартфона. З юридичної точки зору ми нічого не порушили, тому не зобов'язані робити це. Але з поваги до партнера та виробника пристрою вирішили прибрати матеріал з сайту доти, поки не купимо Galaxy Fold самостійно, – заявили співробітники iFixit.

Після того, як було опубліковано цю заяву, матеріал був видалений з сайту.

Огляд Galaxy Fold прибрали на прохання Samsung - фото 324154
Огляд Galaxy Fold прибрали на прохання Samsung

Раніше інженери iFixit без дозволу розібрали екземпляр Apple TV для розробників, який їм прислали з Купертіно, після чого опублікували у себе на сайті докладний звіт про виконану роботу. Через кілька днів Apple зв'язалася з адміністрацією сайту, звинуватила iFixit у грубому порушенні правил і заблокувала його акаунт розробника. Додаток iFixit був прив'язаний до цього ж акаунту, тому після блокування облікового запису він зник з AppStore.

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Джерело: ifixit
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