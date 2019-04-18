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Екрани гнучкого Samsung Galaxy Fold виходять з ладу: у компанії пояснили причину

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Смартфон Samsung Galaxy Fold розчарував своїм екраном - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy Fold розчарував своїм екраном / Wired

Світові продажі Galaxy Fold – першого смартфона Samsung з гнучким екраном – стартують 26 квітня, але на днях південнокорейський гігант розіслав партію пристроїв журналістам провідних американських інтернет-видань для тестування. У декого смартфони зламалися через день-два після отримання.

Наразі відомо про, щонайменше, чотири випадки. У журналіста CNBC Стіва Ковача перестала працювати половина екрану, оглядач The Verge Дітер Бон повідомив про появу в місці згину екрану здуття (пізніше по екрану пішли смуги).

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Водночас редактор Bloomberg Марк Гурман і популярний техно-блогер Маркес Браунлі повідомили про те, що екрани їх примірників вийшли з ладу повністю.

Незабаром, після повідомлень журналістів про інциденти з екраном, Samsung зробила офіційну заяву з приводу проблем з екранами смартфонів Galaxy Fold.

"Обмежену кількість перших зразків смартфонів Galaxy Fold було надано представникам ЗМІ для ознайомлення. Ми отримали декілька повідомлень [про проблеми] щодо екранів наданих [журналістам] зразків. Ми уважно вивчимо кожен з примірників, щоб встановити причину [поломки].

Крім того, кілька оглядачів повідомили про видалення верхнього шару екрану, що і викликало його пошкодження. Основний дисплей Galaxy Fold має верхній захисний шар, який є складовою частиною екрану і призначений для його захисту від випадкових негативних впливів [ударів і подряпин]. Видалення захисного шару або нанесення будь-якого іншого покриття на основний дисплей може привести до його пошкодження. Ми подбаємо, щоб ця інформація була донесена до кожного клієнта в зрозумілому вигляді", – офіційна заява прес-служби Samsung.

Samsung Galaxy Fold неприємно вразив блогерів - фото 322270
Samsung Galaxy Fold неприємно вразив блогерів

Відзначимо, що захисну плівку, яку не можна було знімати, відірвали тільки Гурман і Браунлі, а от Ковач і Бон захисний шар не рухали. І саме цей коментар не розвіює побоювання щодо надійності пристроїв цього класу, особливо на тлі їх космічної ціни. Нагадаємо, смартфон Samsung Galaxy Fold буде коштувати у США від $ 1980, в Україні ця модель офіційно продаватися не буде.

З іншого боку, проводити паралелі з проблемним Galaxy Note7, який спочатку відкликали через проблеми з акумулятором, а потім і зовсім вилучили з продажу, і передчасно заявляти про провал, як це поспішили зробити деякі ресурси, поки занадто рано. Важливо розуміти, що мова йде про одиничні проблеми у ранніх екземплярів. Невеликий відсоток браку в перших партіях – це цілком звичайне явище. А це означає, що бити тривогу завчасно і робити з мухи слона наразі точно не варто.

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Джерело: ITC
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