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iFixit назвали ймовірну причину виходу з ладу дисплеїв смартфонів Samsung Galaxy Fold
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Фахівці iFixit отримали новий смартфон Samsung Galaxy Fold і, традиційно, розібрали його на окремі компоненти. Інженери розібралися з особливостями конструкції новинки та винесли вердикт щодо їх ремонтопридатності. Також вони висловили свою думку про ймовірну причину швидкого виходу з ладу дисплея.
Швидше за все, інженерам Samsung в процесі розробки Galaxy Fold довелося піти на компроміс. Компанія сконцентрувалася на тому, щоб механізм шарніра був міцним і надійним для забезпечення багаторазового складання та розкладання екрану. Проте, з незрозумілих причин, Galaxy Fold не має достатнього захисту від потрапляння сміття всередину пристрою. А оскільки екран є досить крихким (як будь-який OLED дисплей, якщо він не захищений чимось на зразок Gorilla Glass), це мало значний ризик.
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І, судячи з усього, цей ризик не виправдав себе, адже щонайменше чотири пристрої, надіслані на огляд журналістам, зламалися буквально за кілька днів. У них утворилася опуклість під дисплеєм якраз на тому місці, де розташований шарнір. Ймовірно, ця опуклість і призводить до пошкоджень дисплея. Ще одна проблема полягала в тому, що верхній захисний шар дисплея виглядав так, як звичайна плівка поверх екрану. Деякі журналісти спробували зняти цю плівку, тим самим порушивши цілісність дисплея, що, знову ж таки, викликало його поломку.
Як свідчить розбирання смартфона фахівцями iFixit, шарнірний механізм неймовірно міцний і (з певної точки зору) добре спроектований. У пристрої реалізовано два окремих типи шарнірів: центральний шарнір, який "рівномірно розподіляє силу відкриття, гарантуючи, що дві половини смартфона відкриваються синхронно", і два бокових шарніри, які "допускають деякий горизонтальний зазор для поглинання будь-якого крутіння".
Хоча сам шарнір може бути міцним і досить жорстким, щоб запобігти прямому пошкодженню екрану через скручування або вигин, схоже, що в Samsung не змогли придумати конструкцію (або не надали цьому належного значення), яка перешкоджала б потрапляння всередину нього пилу або сміття. Якщо дивитися на передню частину смартфона, то між екраном і краєм корпусу зверху і знизу є зазор у 7 мм. З якоїсь причини Samsung не намагалася встановити гнучку направляючу поверх цієї частини екрану, щоб запобігти потраплянню пилу всередину. Причому, в конструкції апарату є й інші зазори, зокрема, на задній частині шарніра. Вони також сприяють накопиченню сміття, яке з часом може викликати пошкодження дисплея.
Що ж стосується традиційного рейтингу ремонтопридатності iFixit, то для Samsung Galaxy Fold цей показник становить 2 з 10, що свідчить про слабку придатність для ремонту.
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