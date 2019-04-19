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Названо найкращий камерофон за версією DxOMark

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Galaxy S10 5G назвали найкращим камерофоном за версією DxOMark - фото 1
Galaxy S10 5G назвали найкращим камерофоном за версією DxOMark / CNet

Компанія Samsung Electronics оголосила про те, що обидві камери нового топового смартфона Galaxy S10 5G посіли перше місце у рейтингу DxOMark. Смартфон став першим в історії, який набрав усі 100 балів у відеозйомці!

Модуль основної камери Galaxy S10 5G при фото та відеозйомці посів перше місце DxOMark Mobile із середньою оцінкою у 112 балів, при цьому 117 балів припадає на фото, а 100 балів – на відео.

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Портал DxOMark підкреслив, що раніше смартфонам не вдавалося досягати позначки у 100 балів при відеозйомці. Ці тести показали, що основна камера Galaxy S10 5G має швидке й точне автофокусування, високий рівень деталізації та відмінну передачу кольору в різних умовах.

Фронтальна камера також посіла перше місце у рейтингу DxOMark Selfie з усередненим результатом у 97 балів.

Названо найкращий камерофон за версією DxOMark - фото 322623

Samsung Galaxy S10 5G був представлений у лютому цього року на заході Galaxy Unpacked. Він оснащений шістьма об'єктивами професійного рівня, два з яких розташовані спереду, а чотири – ззаду.

У цій моделі виробник значно вдосконалив камеру за допомогою нейронного процесора (NPU). Фронтальні камери Galaxy S10 5G точно надають інформацію про глибину, вимірюючи час, протягом якого світловий сигнал відбивається від об'єктів. Це забезпечує ефект боке при зйомці відео в режимі реального часу.

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Джерело: dxomark
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