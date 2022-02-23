Samsung Galaxy S22 Ultra переїхали автомобілем: чи витримав гаджет суворий тест

Популярний блогер PBKreviews продовжує випробовувати смартфони Samsung на міцність. Тест на довговічність Galaxy S22 Ultra виявив багато спільного з іншими телефонами цієї серії. Найцікавіше те, що гаджет не лише дряпали та гнули. Його ще й переїжджали автомобілем.

Смартфон успішно пройшов випробування на короткочасне занурення у воду. Втім, це не дивує, оскільки заявлений рівень захисту IP68. Дивіться на відео, як він впорався з рештою завдань.

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Тест на подряпини викликав певні запитання: сліди на екрані, покритому захисним склом Gorilla Glass Victus+, з'явилися на шостому рівні за шкалою твердості Мооса. При цьому моделі S22 та S22+, оснащені тим же склом, у процесі тестування отримали помітні подряпини лише на восьмому рівні шкали. Блогер припускає, що вигнутий екран на S22 Ultra з якоїсь причини більш схильний до подряпин.

Такі елементи смартфона як рамка, кільця камери, лоток для сім-карти та верхня частина S Pen виготовлені з алюмінію. Сканер відбитків пальців продовжив успішно функціонувати навіть за наявності сильних подряпин. Спроба згинання пристосування з будь-якої сторони не ламає пристрій.

А от найбільш екстремальним тестом став наїзд автомобіля на телефон, що лежить екраном вниз. У результаті пристрій не отримав структурних пошкоджень, лише з'явилися кілька подряпин на дисплеї. У підсумку Galaxy S22 Ultra отримав від блогера 9,5 бала із 10 можливих.

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