Падіння може не пережити: блогери перевірили на міцність Samsung Galaxy S22 Ultra

Крім топового заліза, Samsung оснастила свій флагман міцним корпусом. Автори YouTube-каналу PBKreviews взялися перевірити живучість гаджета на практиці.

Для цього вони провели дроп-тест новинки, кидаючи її на тверду поверхню під різними кутами. До вашої уваги відео, на яке дуже боляче дивитися.

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Смартфон оснащений захисним склом Gorilla Glass Victus+ із підвищеною міцністю. А його корпус посилено по периметру алюмінієвою рамкою. Під час першого випробування блогер упускав Galaxy S22 Ultra на бетонну підлогу з висоти, що відповідає рівню пояса, імітуючи випадкове падіння смартфона у повсякденному житті.

Після першого приземлення на задню кришку весь удар на себе прийняв один з об'єктивів основної камери. При цьому на корпусі пристрою з'явилося всього кілька вм'ятин. Падіння на бічну грань смартфон витримав без суттєвих пошкоджень завдяки міцній рамці. Під час четвертого "польоту" апарат упав долілиць, і його захисне скло вкрилося сіткою з тріщин. Проте сенсор і дисплей продовжили працювати.

Після сьомого падіння на лицьову панель з висоти близько 1 метра 70 сантиметрів екран почав функціонувати з перебоями. При цьому автори експерименту зазначили, що, попри наявність захисного скла нового покоління, вже після перших кількох падінь смартфон отримав механічні пошкодження.

Тож їхній вердикт: краще носити Samsung Galaxy S22 Ultra у міцному чохлі. Ще би. Смартфон за такі гроші потрібно узагалі в кейсі носити та не витягати на вулиці.

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