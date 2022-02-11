Новенькому Samsung Galaxy S22 влаштували тест на живучість

Новий смартфон Samsung Galaxy S22 тільки представили, а блогер із YouTube-каналу PBKreviews вже протестував новинку на міцність, водостійкість та стійкість до появи подряпин. Дивіться, що з того всього вийшло.

Першим випробуванням Samsung Galaxy S22 стало занурення у воду. Блогер вирішив перевірити заявлений стандарт IP68, опустивши увімкнений смартфон на одну хвилину в невелику посудину з водою. Цей та інші тести він зняв на відео. Примітно, що весь час екран новинки реагував на воду. Проте експеримент закінчився для Samsung Galaxy S22 без наслідків.

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Далі автор відео вирішив випробувати дисплей і тильну панель смартфона на стійкість до подряпин. Сліди на екрані, прикритому загартованим склом Gorilla Glass Victus, почали з'являтися на позначці 8 за шкалою Мооса. Із задньою кришкою справи трохи гірші: дрібні почали з'являтися уже на "четвірці", а від інструменту під номером 8 з'явилися вже помітні подряпини. Що ж до алюмінієвої рамки пристрою, то її можна подряпати за допомогою канцелярського ножа.

Підекранний ультразвуковий сканер відбитків пальців Samsung Galaxy S22 працює бездоганно навіть після пошкодження скла. Також успішно апарат пройшов випробування на вигин, отримавши у підсумку 10 балів із 10.

Наголосимо, що намагатися влаштовувати своєму смартфонові подібні випробування – не найкраща ідея. Тож не робіть так ніколи!

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