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Навіть не потрапив у ТОП 10: експерти DxOMark оцінили камери Galaxy S22 Ultra
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За тиждень після презентації новий флагман Samsung опинився у руках експертів лабораторії DxOMark. Новинку з фірмовим процесором Exynos протестували у різних умовах зйомки. За результатами випробувань апарат лише трохи не дотягнув до десятки найкращих.
Головний 108 датчик основної камери смартфона з роздільною здатністю 108 Мп (f/1.8, OIS) підтримує функцію об'єднання 9 сусідніх пікселів в один (2,4 мкм) для зйомки в умовах поганого освітлення. Експерти DxOMark нагадали, що його доповнюють 12-мегапіксельна надширококутна камера (120°, f/2.2) та два телеоб'єктиви з сенсорами по 10 Мп та кратністю оптичного зуму 3x та 10x відповідно.
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Samsung Galaxy S22 Ultra може записувати 8K-відео зі швидкістю 24 кадри на секунду або ролики у форматі 4K @ 60 fps. Крім того, модуль оснащений датчиком лазерного автофокусування. Для оцінки якості зйомки флагмана експерти відзняли понад 3000 тестових зображень та записали 2,5 години відео як у лабораторних умовах, так і в природному оточенні, використовуючи налаштування камери за умовчанням.
Серед сильних сторін камери новинки експерти відзначили високу точність балансу білого та кольору в будь-яких умовах роботи, а також хорошу експозицію у більшості сценаріїв зйомки, включаючи роботу зум-об'єктивів, та широкий динамічний діапазон. Крім того, апарат демонстрував природне розмиття у портретному режимі.
Під час зйомки відео автофокусування працювало швидко та плавно, а відтінки шкіри передавалися коректно. До експозиції та динамічного діапазону у фахівців також не виникло претензій. Заодно було відзначено хорошу роботу стабілізатора під час запису роликів на ходу.
Без недоліків теж не обійшлося. Періодично при зйомці фотографій запізнювалося автофокусування, а в темних областях HDR-сцен спостерігалася локальна втрата деталізації. При слабкому освітленні у відеороликах були помітні незначне відсікання тіней і нестабільний баланс білого. У цьому сценарії виявлялася і непостійна різкість між кадрами відео.
У деяких випадках на зображенні з'являлися артефакти, особливо у висококонтрастних відеосценах. Крім того, смартфон не завжди чітко захоплював рухомі об'єкти під час запису роликів. Нарешті, був відзначений вищий, ніж у деяких флагманів інших брендів, рівень цифрових шумів при поганому освітленні.
За результатами тестування Samsung Galaxy S22 Ulltra набрав 131 бал, посівши 13-те місце у зведеному рейтингу камерофонів DxOMark. Він обійшов Apple iPhone 13 mini та поступився одним балом Google Pixel 6.
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