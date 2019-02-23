Samsung Galaxy S10 випробували у всіх популярних бенчмарках

Недавно представлений Samsung Galaxy S10 отримав новітній восьмиядерний процесор Exynos 9820 Octa, виконаний по 8-нм техпроцесу. Співробітники порталу GSMArena випробували гаджет у дії, протестувавши його в усіх популярних бенчмарках для мобільних пристроїв.

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У AnTuTu новий Samsung Galaxy S10 набрав трохи більше ніж 340 000 балів, поступившись лише iPhone XS Max і Xiaomi Mi9. У багатоядерному тесті Geekbench смартфон максимально наблизився до конкурентів від Xiaomi і Apple, отримавши 10 521 балів. Натомість, в одноядерному тесті флагман від Samsung розділив перше місце з iPhone XS Max, залишивши пристрої на Snapdragon 855 позаду.

Результати усіх популярних бенчмарків:

Як видно, Samsung Galaxy S10 у версії з процесором Exynos 9820 Octa вийшов потужним смартфоном, і в більшості сценаріїв на рівних конкурує з апаратами на Snapdragon 855 і останніми моделями iPhone на базі Apple A12 Bionic.

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