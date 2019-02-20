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Samsung представив відразу три версії Galaxy S10, і вони вам сподобаються
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Під час Samsung Galaxy S10 Unpacked компанія показала не лише гнучкий смартфон, а й відразу чотири версії Galaxy S10, як і передбачалося раніше. Світ побачили Plus-версія, звичайна модель, бюджетну "десятку", а також 5G-гаджет. Дізнайтесь технічні характеристики та особливості новинок.
За традицією, Samsung змінює дизайн флагманів раз на два роки. Після "безмежного" дисплея в Galaxy S8 і Galaxy S9 виробник застосував в "десятій галактиці" так званий Infinity-O: екран з круглим отвором під фронтальну камеру. Великий Galaxy S10 Plus отримав подвійну фронталку з витягнутим вирізом під неї.
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Samsung залишається вірна собі і продовжує використовувати фірмові AMOLED-матриці з загнутими з боків краями. Завдяки зменшеним рамкам діагональ екрану в Galaxy S10 зросла з 5,8 до 6,1 дюйма, а в Galaxy S10 Plus – з 6,2 до 6,3 дюйма. При цьому габарити смартфонів у порівнянні з попередниками практично не змінилися. Спереду і ззаду обидві моделі захищені загартованими склом Gorilla Glass 6, яке стало більш ніж на 35% міцнішим у порівнянні з п'ятим поколінням. Завдяки сертифікованій у TÜV Rheinland технології Eye Comfort дисплей зменшує кількість випромінюваного синього світла без зниження якості зображення та без використання фільтрів. Дисплеї з цією технологією дістали назву Dynamic AMOLED.
Сканер відбитків пальців тепер вбудований безпосередньо в дисплей. Сенсор працює на базі ультразвукової технології, яка значно точніша та безпечніша за оптичну. Такий датчик неможливо обдурити фотографією, і він без проблем зчитує навіть вологий або брудний палець. Крім того, користувачам доступний метод авторизації за допомогою сканування обличчя.
Galaxy S10 отримав потрійну основну камеру. Для звичайних фото нова "галактика" пропонує 12-мегапіксельний сенсор зі змінною діафрагмою f / 1.5-f / 2.4. Другий 12-мегапіксельний сенсор f / 2.4, що працює в парі з телеоб'єктивом з оптичним зумом 2х, підійде для портретних кадрів. Для ширококутних знімків призначений третій 16-мегапіксельний модуль з діафрагмою f / 2.2 і кутом огляду 123°. Такий же набір використовується у Galaxy S10 Plus.
Функція зйомки надуповільненого відео з частотою 960 кадрів на секунду, що з'явилася в Galaxy S9, була поліпшена і тепер вона дозволяє записувати ролик на вибір у вищій роздільній здатності або ж у стандартній якості, але вдвічі довше за часом – з 0,8 до 27,6 секунди. Крім того, з'явилася можливість вибирати момент уповільнення на вже знятому відео, якої не було в минулому поколінні.
Фронтальну камеру також помітно "прокачали". Роздільна здатність зросла до 10 Мп, додалася можливість запису відео у форматі 4K / 30 fps і HDR10 +, чого раніше не було в жодному смартфоні. У Galaxy S10 Plus є додатковий сенсор на 8 Мп, який використовується для аналізу глибини різкості, зйомки селфі з ефектом боке та можливості регулювання ступеня розмиття.
Samsung – один з найбільших виробників пам'яті. Не дивно, що Galaxy S10 оснастили рекордними обсягами і оперативки, і накопичувачів. Звичайна "десятка" отримала до 512 ГБ вбудованого сховища і до 8 ГБ оперативної пам'яті. У Galaxy S10 Plus компанія пішла ще далі і пропонує спеціальну версію у керамічному корпусі з 1 терабайтом вбудованої пам'яті і 12 ГБ оперативи. При цьому нікуди не поділася підтримка карт пам'яті microSD для охочих отримати ще більше місця для зберігання даних.
У "десятці" з'явилися нові функції штучного інтелекту, які автоматично оптимізують температуру акумулятора, процесора, оперативної пам'яті і всього смартфона в цілому і з часом "вчать" гаджет працювати продуктивніше, ґрунтуючись на патернах поведінки користувача. ШІ дозволяє швидше запускати часто затребувані додатки, спираючись на дані про використання пристрою. Мобільним геймерам Galaxy S10 пропонує систему охолодження з випарною камерою та підтримку Dolby Atmos для ігрового режиму. Більш того, це перший мобільний пристрій, оптимізований для ігор на "двигунці" Unity.
Нові Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus одними з перших на ринку отримали підтримку нового стандарту бездротового зв'язку Wi-Fi 6 (відомий як 802.11ax). У порівнянні з 802.11ac максимальна швидкість передачі даних зросла приблизно на 40%. Крім того, Wi-Fi 6 вміє переходити у сплячий режим, коли не використовується, що має позитивно вплинути на автономність смартфонів. Також новий стандарт забезпечує безперебійне і безпечне з'єднання шляхом плавного перемикання між Wi-Fi і LTE (максимальна швидкість передачі даних LTE досягає 2,0 Гбіт/с), а також повідомляє користувачеві про потенційно небезпечних Wi-Fi мережах.
Крім усіляких способів оптимізації енергоспоживання, Samsung оснастила новинки акумуляторами з більшою місткістю, ніж у попередників: Galaxy S10 отримав батарею 3400 мАг, а Galaxy S10 Plus – 4100 мАг. В апаратах використовується оновлена технологія бездротової зарядки, що працює у двох напрямках. Наприклад, нові бездротові навушники Galaxy Buds можна зарядити безпосередньо від смартфона, приклавши їх до задньої панелі.
Galaxy S10 отримав USB Type-C для зарядки і 3,5-мм аудіовихід для під'єднання навушників. Як і у попередника, в комплект поставки входить гарнітура від AKG. Стереодинаміки з підтримкою об'ємного звучання теж залишилися.
Також був представлений Galaxy S10 5G – перший смартфон Samsung з підтримкою мереж п'ятого покоління. Він оснащений найбільшим в історії лінійки Galaxy S 6,7-дюймовим дисплеєм Infinity-O. На зворотному боці у нього аж чотири камери: крім трьох сенсорів, як в Galaxy S10, доданий модуль для зйомки 3D-зображень з використанням функцій Video Live Focus і Quick Measure. Вбудований акумулятор має місткість 4500 мАг, а також підтримується швидка зарядка потужністю 25 Вт.
Ціни на смартфони стартують з позначки у 899 доларів за Galaxy S10, а також 999 – за Galaxy S10 Plus.
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