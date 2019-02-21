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Samsung Galaxy M20 з акумулятором на 5000 мАг виходить на ринок України

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Samsung Galaxy M20 скоро з'явиться в Україні - фото 1
Samsung Galaxy M20 скоро з'явиться в Україні / talaco

Порівняно нещодавно компанія Samsung представила свою нову бюджетну лінійку смартфонів – M. Вона має стати логічною заміною популярної J-серії. Зокрема, на українському ринку скоро з'явиться Galaxy M20, який вразить не лише своїми технічними характеристиками, а й лояльним цінником.

Samsung Galaxy M20 уже стала однією з найбільш продаваних, попри те, що поки вона була присутня лише на ринку Індії (перша партія у 170 тисяч екземплярів була розпродана за три хвилини). Тепер же M20 дістався й України.

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Отже, смартфон Samsung Galaxy M20 надійде у продаж в Україні в наступному місяці (точна дата поки не називається) за рекомендованою роздрібною ціною 6 199 грн за модифікацію з 4 ГБ оперативки + 64 ГБ флеш-пам'яті. Якийсь час (скільки саме, не уточнюється) купити новинку можна буде придбати за значно зниженою ціною – 5 555 гривень. Відзначимо, що для Індії рекомендована ціна трохи нижче – близько 4908 грн в еквіваленті.

Galaxy M20 стане упевненим конкурентом бюджетників від Xiaomi - фото 309131
Galaxy M20 стане упевненим конкурентом бюджетників від Xiaomi / Pingvin

На старті продажів модель ексклюзивно буде доступна в інтернет-магазині Rozetka, але пізніше з'явиться і в інших партнерів Samsung. Кольорів на вибір два – Ocean Blue або Charcoal Black.

Нагадаємо, смартфони Galaxy M10 і M20 були представлені в Індії місяць тому.

Ключові технічні характеристики Galaxy M20:

  • Екран: LCD IPS, 6,3 дюйма (2340х1080 пікселів) зі співвідношенням сторін 19.5: 9;
  • Платформа: Exynos 7904 (14-нм, два високопродуктивних процесорних ядра Cortex-A73 (1,8 ГГц) і ще шість енергоефективних Cortex-A53 (1,6 ГГц));
  • Пам'ять: 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 або 64 ГБ флеш-пам'яті;
  • Акумулятор: 5000 мАг, підтримка швидкої 15-ватної зарядки;
  • Камери: здвоєна основна з головним модулем на 13 Мп і діафрагмою F1.9, фронтальна з сенсором 5 Мп і ширококутним об'єктивом з діафрагмою F2.2;
  • Габарити: 156,4х74,5х8,8 мм при масі 186 грамів

На смартфон Galaxy M20 встановлена ​​ОС Android 8.1 Oreo зі старою оболонкою Samsung Experience 9.5, але вже підтверджено випуск оновлення до Android 9.0 Pie. Є USB-C, NFC і сканер відбитків пальців на задній панелі.

Залишається додати, що на наступному тижні очікується анонс моделі Galaxy M30, яка запропонує ще більш привабливі характеристики і на якийсь час стане новим бюджетним флагманом Samsung.

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Джерело: ITC
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