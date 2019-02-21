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Samsung Galaxy S10: оголошені ціни і дата виходу в Україні

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Дізнайтесь, скільки будуть коштувати Galaxy S10 в Україні - фото 1
Дізнайтесь, скільки будуть коштувати Galaxy S10 в Україні

Компанія Samsung під час своєї презентації представила чотири версії Galaxy S10, з яких на українському ринку будуть продавати лише три: S10, S10 Plus та S10e. Розповідаємо вам про ціни на новинки, а також оголошуємо дату виходу на ринок України.

Презентація Samsung Galaxy S10 Unpacked показала всьому світу не лише гнучкий смартфон Galaxy Fold, а й кілька модифікацій десятої "галактики". Зокрема, пристрій отримав звичайну версію з плоским екраном – S10e, звичайний S10, а також збільшену його версію – S10 Plus. Крім того, була представлена модифікація з 5G, але її на українському ринку не буде.

Більше тут: Samsung представив відразу три версії Galaxy S10, і вони вам сподобаються

Базовий Galaxy S10e отримав екран з діагоналлю 5,8 дюйма. Також новинка отримала подвійну основну камеру, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Galaxy S10 має заокруглений екран з діагоналлю 6,1 дюйма, потрійну основну камеру та уже 8 ГБ оперативки. Вбудованої пам'яті тут теж від 128 ГБ у базовій модифікації.

S10 Plus відрізняється екраном, який уже має 6,4 дюйма. Також гаджет отримав здвоєну селфі-камеру. Крім того, Samsung Galaxy S10 Plus зможе похизуватися топовою версією з 1 терабайтом вбудованої та 12 ГБ оперативної пам'яті, але вона на ринку України не буде доступною через захмарну ціну.

Samsung представив кілька версії Galaxy S10 - фото 309062
Samsung представив кілька версії Galaxy S10 / Cnet

Ціни на Samsung Galaxy S10 стартують на рівні з торішніми гаджетами. Зокрема, Galaxy S10e коштує 24 999 гривень за версію 6+128 ГБ. Galaxy S10 обійдеться у 29 999 гривень за 8+128 ГБ, а Galaxy S10 Plus з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті потрібно буде викласти 32 999 гривень. Керамічна версія з 512 ГБ вбудованої та 12 ГБ оперативної пам'яті для покупців з України буде коштувати 39 999 гривень.

З'являться Samsung Galaxy S10 в Україні 8 березня. До цього часу можна буде здійснити попереднє замовлення на бажаний смартфон. Крім того, ті, хто зробить передзамовлення, отримають у подарунок безпровідні навушники Galaxy Buds.

І ще: Планшет в кишені: Samsung представила гнучкий Galaxy Fold

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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