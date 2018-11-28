На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Samsung Galaxy S10 з'явився в базі AnTuTu: результати вражають
-
- 60
Незабаром компанія Samsung покаже свою ювілейну "галактику". Крім витоків зі специфікаціями прийдешнього флагманського смартфона Galaxy S10 у мережі з'явилися перші результати тестування S10 Plus в AnTuTu.
Крім вражаючого результату, бенчмарк продемонстрував і ключову начинку неанонсованого апарату.
І ще: Як тестують смартфони Samsung перед стартом продажів
Під час випробувань новинка на базі процесора Exynos 9820 змогла набрати 325 076 балів, обійшовши таких іменитих суперників, як Huawei Mate 20 Pro (Kirin 980) та Xiaomi Black Shark (Snapdragon 845). Їх результат склав 311 840 та 301 757 балів відповідно.
Поступився S10 Plus лише неназваному інженерному зразку на базі Snapdragon 8150, який раніше зміг установити рекорд продуктивності серед Android-пристроїв з показником у 362 292 бали.
Згідно з даними AnTuTu, тактова частота CPU гаджета з артикулом SM-G975F становить 2,7 ГГц. Пристрій отримав графічний чіп Mali-G76, 6 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 128 ГБ і дисплей із роздільною здатністю 2280х1080 пікселів. Тестування проводилося під управлінням Android 9.0 Pie.
Анонс усіх модифікацій серії Samsung Galaxy S10 очікується у першому кварталі 2019-го року.
Читайте також: Samsung Exynos 9820 – новий топовий мобільний процесор
-
21:21Маша Єфросиніна поділилася сімейним відео з сином
-
20:50Американська співачка з'явилася на публіці у пальто, надрукованому на 3D-принтері
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
19:53Потап знову розпалив інтерес фанатів натяком на роман з Настею Каменських
-
19:43Скільки відсотків жінок досягають оргазму під час сексу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:29Талановитий актор кумедно пародіює зірок в Instagram
-
19:14Audi й Airbus випробували перше літаюче таксі
-
18:57Хакери назвали вартість злому будь-якого iPhone
-
18:42Скільки продуктів викидає середньостатистична сім'я: ви будете шоковані
-
18:28Пріянка Чопра показала свою велику рідню: затишне фото
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
17:57Поруч з Чумацьким шляхом знайшли гігантський об'єкт
-
17:45Науковці назвали чинник, який вкрай негативно впливає на продуктивність
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
17:25Facebook дозволить користувачам самим фільтрувати коментарі
-
17:13Samsung Galaxy S10 з'явився в базі AnTuTu: результати вражають
-
16:56Assassin's Creed: вийшов трейлер нового доповнення популярної гри
-
16:44Новий Lincoln Aviator: гібридний двигун і керування зі смартфона
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
16:129 столиць за 24 години: шотландці встановили тревел-рекорд
-
15:59The Grand Tour: вийшов трейлер третього сезону автомобільного шоу
-
15:42Чому робота негативно впливає на психіку людини: відповідь науковців
-
15:35Вихідні на новорічні свята 2019: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво
-
15:27Аніта Луценко розповіла, як правильно заїдати стрес
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
12:37Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада
- 26 листопада
-
22:10Серіал Жити заради кохання 1 серія – дивитися онлайн 26-11-2018
-
21:34Рада запровадила воєнний стан в Україні: перші деталі
-
18:49Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
18:20Воєнний стан в Україні: як працюватимуть мобільні оператори
-
14:43Google планує запустити в Україні платіжний сервіс Google.PayOnline
-
12:35Танці з зірками 2018: відео всіх виступів переможців шоу
-
12:00Миття без докладання зусиль: вагомі причини купити посудомийну машину
-
08:34Дощі та похолодання: погода 26 листопада в Україні
-
00:15Оголошено переможця шоу Танці з зірками 2018: відео виступів
- 25 листопада
-
20:20Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль