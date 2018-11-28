Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Samsung Galaxy S10 з'явився в базі AnTuTu: результати вражають

  • 60
Новий Samsung Galaxy S10 може виглядати так - фото 1
Новий Samsung Galaxy S10 може виглядати так / Wccftech

Незабаром компанія Samsung покаже свою ювілейну "галактику". Крім витоків зі специфікаціями прийдешнього флагманського смартфона Galaxy S10 у мережі з'явилися перші результати тестування S10 Plus в AnTuTu.

Крім вражаючого результату, бенчмарк продемонстрував і ключову начинку неанонсованого апарату.

І ще: Як тестують смартфони Samsung перед стартом продажів

Під час випробувань новинка на базі процесора Exynos 9820 змогла набрати 325 076 балів, обійшовши таких іменитих суперників, як Huawei Mate 20 Pro (Kirin 980) та Xiaomi Black Shark (Snapdragon 845). Їх результат склав 311 840 та 301 757 балів відповідно.

Samsung Galaxy S10 з'явився в базі AnTuTu: результати вражають - фото 291945

Поступився S10 Plus лише неназваному інженерному зразку на базі Snapdragon 8150, який раніше зміг установити рекорд продуктивності серед Android-пристроїв з показником у 362 292 бали.

Згідно з даними AnTuTu, тактова частота CPU гаджета з артикулом SM-G975F становить 2,7 ГГц. Пристрій отримав графічний чіп Mali-G76, 6 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 128 ГБ і дисплей із роздільною здатністю 2280х1080 пікселів. Тестування проводилося під управлінням Android 9.0 Pie.

Анонс усіх модифікацій серії Samsung Galaxy S10 очікується у першому кварталі 2019-го року.

Читайте також: Samsung Exynos 9820 – новий топовий мобільний процесор

Джерело: mysmartprice
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1062
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1884
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 486
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони