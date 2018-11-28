Samsung Galaxy S10 з'явився в базі AnTuTu: результати вражають

Новий Samsung Galaxy S10 може виглядати так / Wccftech

Незабаром компанія Samsung покаже свою ювілейну "галактику". Крім витоків зі специфікаціями прийдешнього флагманського смартфона Galaxy S10 у мережі з'явилися перші результати тестування S10 Plus в AnTuTu.

Крім вражаючого результату, бенчмарк продемонстрував і ключову начинку неанонсованого апарату.

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Під час випробувань новинка на базі процесора Exynos 9820 змогла набрати 325 076 балів, обійшовши таких іменитих суперників, як Huawei Mate 20 Pro (Kirin 980) та Xiaomi Black Shark (Snapdragon 845). Їх результат склав 311 840 та 301 757 балів відповідно.

Поступився S10 Plus лише неназваному інженерному зразку на базі Snapdragon 8150, який раніше зміг установити рекорд продуктивності серед Android-пристроїв з показником у 362 292 бали.

Згідно з даними AnTuTu, тактова частота CPU гаджета з артикулом SM-G975F становить 2,7 ГГц. Пристрій отримав графічний чіп Mali-G76, 6 ГБ оперативної пам'яті, вбудований накопичувач на 128 ГБ і дисплей із роздільною здатністю 2280х1080 пікселів. Тестування проводилося під управлінням Android 9.0 Pie.

Анонс усіх модифікацій серії Samsung Galaxy S10 очікується у першому кварталі 2019-го року.

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