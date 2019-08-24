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Міцний горішок: Samsung Galaxy Note10 + так і не змогли зігнути
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Відеоблогер Зак JerryRigEverything Нільсон вкотре перевірив, скільки зусиль потрібно докласти для того, щоб вивести з ладу новенький флагманський смартфон. Цього разу до його рук потрапив Galaxy Note 10+ – найновіший і майже ідеальний апарат Samsung.
Блогер спробував подряпати різні частини пристрою, зіпсувати екран запальничкою та перевірив, наскільки його корпус стійкий до деформацій.
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Задню панель смартфона і скло, що захищає екран, а також модуль фронтальної камери, подряпати досить складно – вони відповідають 6 рівню твердості за шкалою Мооса, а отже без проблем переживуть сусідство з ключами та монетами в кишені. Сканер відбитків пальців, вбудований під екран, ультразвуковий, тому йому все одно на стан скла при визначенні пальців власника.
Як і раніше, алюмінієву рамку можна подряпати практично будь-яким металевим предметом, а хорошим канцелярським ножем навіть вийде зрізати стружку. Стилус S Pen, як і раніше, виконаний з пластику і ламається навпіл без будь-яких зусиль.
Від нагрівання запальничкою на дисплеї Galaxy Note 10+ залишається біла пляма, яке швидко зникла. А от розламати смартфон навпіл або хоча б трохи погнути його зусиллями рук не вдалося: конструкція з алюмінієвої рамки та скляних панелей довела свою міцність вже у декількох поколіннях Galaxy Note.
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