Самотність чи подружнє життя: італійці визначили, як вигідніше

В Італії вирішили вирахувати, хто ж витрачає більше грошей на життя: сім'янини чи самотні люди. Результати дивують!

Організація Coldiretti провела порівняльний аналіз вартості життя одинаків та людей з родинами, щоб визначити, що ж економічно вигідніше. Це питання і справді доволі важливе для італійців, адже серед них більше як 8,5 млн самотніх людей. А загалом ця кількість зросла на 9% за останні 5 років.

І ще: Туристи зняли порно в храмі на популярному курорті: коханці потрапили у розшук

Виявилось, що одинаки витрачають на 78% коштів більше, аніж ті, хто мають сім'ю з трьох осіб. Середні місячні витрати самотніх людей складають 285 євро, а в родині на кожного члена - 184 євро.

Кому вигідніше жити в Італії

Не дивно, що й житло вимагатиме більше коштів у самотніх аж на 140%. Річ у тому, що помешкання з невеликою житловою площею мають у рази більшу вартість і оренди, і покупки, аніж просторе.

Відзначається, що не всі роблять вибір жити наодинці, адже часто старенькі люди залишаються самотніми після 65 років, залишаючись без коханих та близьких. Тому вони опиняються у зоні ризики, маючи більші шанси на соціальну ізоляцію та бідність.

Читайте також: У мережі назвали популярні серед туристів місця, які розчарували найбільше