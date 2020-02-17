Туристи зняли порно в храмі на популярному курорті: коханці потрапили у розшук

Влада М'янми розшукує хлопця і дівчину, які зняли любительське порно в одній з головних святинь країни – у стародавньому місті Паган. Їх мають намір покарати за неповагу до релігійного місця.

У міністерстві туризму розповіли, що відправили фото іноземців менеджерам безлічі готелів країни для прискорення процесу пошуку. У М'янмі секс у святині вважають злочином щодо релігії, іноземцям в разі затримання може загрожувати до двох років в'язниці.

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Еротичний ролик, знятий в Пагані, виявили користувачі одного з порносайтів. У профілі на ресурсі вказано, що відео опублікували 23-річні італійці.

Місто Паган

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