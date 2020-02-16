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У мережі назвали популярні серед туристів місця, які розчарували найбільше

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У мережі назвали популярні серед туристів місця, які розчарували найбільше - фото 1

Багато туристичних пам'яток є не такі ефектні, як їх представляють у рекламних буклетах чи як їх зображують на фото. Тож досвідчені мандрівники розповіли, які популярні місця розчарували їх найбільше.

Так, понад 17 тисяч онлайн-користувачів, які взяли участь в опитуванні сервісу для придбання авіаквитків, розповіли, що найбільше їм не сподобалася Ейфелева вежа в столиці Франції. Люди розкритикували величезні черги та велике скупчення туристів на оглядовому майданчику.

Це цікаво: ТОП найкрасивіших міст планети, які слід відвідати

Ейфелева вежа - фото 386343
Ейфелева вежа

Крім цього, 19% користувачів були незадоволені Блакитною мечеттю в Стамбулі. За їхніми словами, вона зовсім не блакитна, там багато людей і погано пахне.

Також розчаровані були туристи й кримським Ластівчиним гніздом. Відзначивши, що воно найкраще виглядає на фотографіях.

Карлів міст у Празі виявився "звичайним мостом". Не сподобалися туристам також статуя Пісяючого хлопчика в Брюсселі та Версаль в Парижі.

Блакитна мечеть - фото 386344
Блакитна мечеть
Ластівчине гніздо - фото 386345
Ластівчине гніздо

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Джерело: aviasales
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