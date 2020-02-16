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У мережі назвали популярні серед туристів місця, які розчарували найбільше
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Багато туристичних пам'яток є не такі ефектні, як їх представляють у рекламних буклетах чи як їх зображують на фото. Тож досвідчені мандрівники розповіли, які популярні місця розчарували їх найбільше.
Так, понад 17 тисяч онлайн-користувачів, які взяли участь в опитуванні сервісу для придбання авіаквитків, розповіли, що найбільше їм не сподобалася Ейфелева вежа в столиці Франції. Люди розкритикували величезні черги та велике скупчення туристів на оглядовому майданчику.
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Крім цього, 19% користувачів були незадоволені Блакитною мечеттю в Стамбулі. За їхніми словами, вона зовсім не блакитна, там багато людей і погано пахне.
Також розчаровані були туристи й кримським Ластівчиним гніздом. Відзначивши, що воно найкраще виглядає на фотографіях.
Карлів міст у Празі виявився "звичайним мостом". Не сподобалися туристам також статуя Пісяючого хлопчика в Брюсселі та Версаль в Парижі.
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