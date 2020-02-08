Три найкращих у світі міста для життя

Щорічно міжнародна консалтингова компанія Mercer проводить дослідження показників рівня життя в різних містах світу. І ось найкращі з них.

Столиця Австрії, Відень

Це стійкий, економічний і політичний центр країни. З повноцінною системою охорони здоров'я, грамотною і стабільною інфраструктурою, з високим рівнем освіти і стабільним рівнем життя населення. Важливий факт полягає в тому, що система водопостачання поповнюється з альпійських джерел. Тут можна пити воду з будь-якого водопровідного крана і така система діє вже близько 130 років.

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На заході Канади, Ванкувер

Це третій за величиною населений пункт країни. Екологічно чисте місто, з високо розвинутою інфраструктурою, вважається одним з найбільш комфортних місць для життя. Він прекрасний своєю первозданною природою, чистими, доглянутими міськими пляжами, тут тварини вільно розгулюють по вулицях. Саме в Ванкувері найнижча злочинність у світі.

Мюнхен

Німецька якість медицини добре відома в усьому світі. Одним з найбагатших міст Німеччини вважається Мюнхен. На тлі всіх позитивних показників розвитку міста, саме тут найкращі лікарні та клініки з сучасними технологіями і унікальним медичним обладнанням. Варто відзначити, в Мюнхені є дві всесвітньо відомі пам'ятки: щорічний фестиваль Октоберфест і футбольна команда Баварія.

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