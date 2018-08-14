Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мармарис

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Мармарисі. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Мармарис – це курорт з дуже добре розвиненою індустрією туризму і інфраструктурою розваг для туристів. Великий інтерес для туристів становить максимум як локальних, так і виїзних екскурсій визначними пам'ятками Туреччини.

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Острів Клеопатри

На острів Клеопатри їдуть, щоб подивитися на красиву природу і поніжитися на унікальному піску, який за легендою привезли з Єгипту спеціально для Клеопатри. Марк Антоній подарував античній красуні цей острів і (згідно з легендою) пляж в Аланії. Але їй не припав до душі місцевий пісок. Тоді з Єгипту спеціально для цариці привезли її улюблений, золотистий, який тут і лежить до цього дня, пісок.

З Єгипту спеціально для цариці привезли її улюблений пісок / The Travel Shop Marmaris

Коса Киз-Куму

Неподалік від Мармариса в маленькому селі Орханіє є дуже цікаве місце. Називається воно піщана коса Киз-Куму, що перекладається як "дівочий пісок". Якщо в історії замішана дівчина, то, як правило, чекайте сумних легенд. Не обійшлося без смутку і у випадку з піщаною косою. Є дві версії щодо походження смужки піщаного берега на цьому місці. Одна з них – у давнину принцесу викрали пірати. Дівчині не залишалося нічого іншого, крім як набрати в поділ сукні пісок, а потім бігти до порятунку прямо по піщаній смузі – висипаючи перед собою набране в плаття багатство, дівчина рятувалася від піратів.

Є дві версії щодо походження смужки піщаного берега на цьому місці / Daisy Tour

Турунч

Курортне селище Турунч (в 20 кілометрах від Мармариса) зовсім невелике. Його пляж уздовж бухти тягнеться майже на кілометр, дно біля берега кам'янисте, тому вода неймовірно прозора. Щоб досліджувати прибережні води з маскою і трубкою – кращого місця годі й шукати. До речі, кращого місця, ніж Турунч для весільної подорожі на всій Турецькій Рив'єрі теж не знайти. Місця тут майже заповідні. Туристів мало, тихо, спокійно і дуже чисто.

Кращого місця, ніж Турунч для весільної подорожі не знайти / Itaka

Печера Німара

Біля міста Мармарис розташована одна цікава пам'ятка: печера Німара. Вона пов'язана з ім'ям німфи, яку звали Літо. Німфам в давнину поклонялися греки – вважали, що ці істоти мешкають в деревах, печерах і скелях.

Печера пов'язана з ім'ям німфи, яку звали Літо / Wikimedia Commons

Острів Седир

Давня історія Мармариса взагалі і острова Седир зокрема тісно пов'язана з ім'ям єгипетської цариці Клеопатри, що любила, як відомо, приймати ванни з молока і добровільно отруєної змією. Саме на острові Седир можна прогулятися по пісочку, по якому гуляла колись сама Клеопатра.

Саме на острові Седир можна прогулятися по пісочку Клеопатри / Otel Vizon

Пляж Узуньян

Драйвом цей район Мармариса не відрізняється від знаменитої тісної вулиці Bar Street. Єдина різниця – режим роботи: музику і ліхтарі тут вимикають опівночі. Зате до моря – рукою подати. Вечорами під гуркіт музики тут влаштовують тематичні пляжні вечірки, заливають піною гостей, вибирають найкрасивіших і найбільш віртуозних танцюристів.

Вечорами під гуркіт музики тут влаштовують тематичні пляжні вечірки / Twitter

Фортеця

Хочете дізнатися все про історію міста Мармарис? Тоді вам просто необхідно піднятися до стін цієї фортеці. Ніхто не зможе сказати, коли заснували сам Мармарис: кажуть, що до нього тут уже був Фіскос, який датується 6 століттям до нашої ери. Але є й інша точка зору – що місто створили тут ще у 3400 році до нашої ери.

Вам просто необхідно піднятися до стін цієї фортеці / Flickr

Марина Мармариса

Мармарис по праву може називатися парусною столицею Туреччини. Сотні яхт, від невеликих 10-метрових вітрильних човнів до розкішних океанських красунь довжиною понад 50 метрів, швартуються в центрі міста на найбільшій яхтовіц стоянці – Netsel Marina. Щодня десятки човнів йдуть в подорож Егейським морем уздовж узбережжя Туреччини.

Мармарис по праву може називатися парусною столицею Туреччини / Marmarisinfo.com

Ічмелер

Курортне селище Ічмелер – сусід галасливого Мармариса. Клімат тут сухий і комфортний, готелі на будь-який смак і великий вибір розваг на пляжі. З місцевого пляжу не видно відкритого моря. Зате є прекрасний вид на гавань Мармариса і острів, який перегороджує вихід з гавані.

Клімат тут сухий і комфортний / Marmarisinfo.com

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