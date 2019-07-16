Саме в цьому випадку наша уява працює особливо бурхливо

Ділянки мозку, відповідальні за образне мислення, виявилися пов'язані з альтруїзмом.

Це з'ясували вчені з Бостонського коледжу. Саме уява підказує людині, що потрібно прийти на допомогу, коли вона бачить іншого в біді.

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Дослідники вивчили дві ділянки мозку з різними функціями: скронево-тім'яний вузол, який грає ключову роль в процесах усвідомлення себе і інших, і скроневу частку, пов'язану з відтворенням образів.

В ході експериментів випробовувані уявляли або згадували ситуації, в яких комусь могла знадобитися їхня допомога. Спочатку в роботі брали участь обидві зони мозку, після чого вчені "відключили" у людей скронево-тім'яну область за допомогою магнітних імпульсів. Результати показали, що навіть під час придушення області альтруїстичний позив у випробовуваних залишався на високому рівні. При цьому, коли вчені спробували збільшити активність нейронів другої зони в надії, що випробовувані проявлять більше альтруїзму, їх очікування не виправдалися. Експеримент показав зворотне.

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