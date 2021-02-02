Сальма Хайєк засвітила пишні груди на спокусливому фото

Відома мексикансько-американська актриса Сальма Хайєк поділилася новим відвертим фото. Зірка захопила шанувальників гарячим образом у купальнику, показавши свої апетитні форми.

Так, 54-річна Сальма Хайєк на свіжому пікантному фото позувала в басейні, примірявши закритий чорний купальник з екстремальним декольте. Красуня прогнула спину, немов лягаючи на воду. При цьому Сальма обхопила руками голову.

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На знімку добре видно пишні груди гарячої мексиканки, що звичайно ж не залишило байдужими її шанувальників. Користувачі мережі засипали зірку компліментами.

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