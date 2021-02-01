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Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті

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Демі Роуз у корсеті - фото 1
Демі Роуз у корсеті / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову привернула до себе увагу шанувальників, а все через надто тісний корсет. Ця дівчина точно не має комплексів щодо своєї фігури.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз постійно у центрі уваги, адже дівчина може позмагатись за формами з Кім Кардашян. Також за красунею стежать понад 15 мільйонів шанувальників в соцмережі Instagram, де вона радо ділиться кадрами зі своїх буднів та зйомок.

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Демі зовсім не соромиться того, що має доволі нетипову для моделей зовнішність, а також дозволяє собі дуже екстремальні образи. Підтверджують це і новенькі фото британки, на яких вона позує лише у крихітному боді-корсеті, який лише підкреслює апетитну фігуру дівчини.

Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті - фото 445763

Зваблива Демі Роуз показала бюст у крихітному корсеті - фото 445764

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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