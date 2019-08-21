Сальма Хайєк у купальнику розбурхала мережу (фото)

Відома акторка Сальма Хайєк вкотре підтвердила, що можна виглядати розкішно у будь-якому віці! Зірка поділилась роздумами про своє самопочуття та знімками у купальнику в морі.

52-річна мексиканська та американська акторка, режисерка та бізнесвумен Сальма Хайєк встигає займатись не лише своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою "Бандиток" стежать понад 10 мільйонів підписників, і це не дивно, адже вона ділиться не лише ідеальними знімками зі зйомок та світських заходів, а й кадрами реального життя.

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Нещодавно Сальма опублікувала серію гарячий знімків у купальнику на побережжі, коли її накривали хвилі. Акторка відзначила, що інколи просто потрібно здатися та дозволити воді рухатись та обіймати тебе.

Гортайте галерею:

Джерело фото: instagram.com/salmahayek

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