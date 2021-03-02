Ржавий Maserati, який 43 роки простояв у гаражі, виставили на продаж

Автосалон Gullwing Motor Cars, що спеціалізується на продажу класичних і рідкісних автомобілів, продав Maserati 3500 GT 1962 року випуску, який перебував у жахливому стані, за 225 000 доларів.

Останні 43 роки раритетне спорт-купе стояло у гаражі без руху, у зв'язку з чим кузов і інтер'єр машини добряче понищилися.

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Maserati 3500 GT вперше представили на Женевському автосалоні у 1957 році. Ця модель стала першим дорожнім автомобілем італійської марки. До цього компанія випускала винятково горні боліди. Всього з конвеєрів зійшло менш як дві тисячі 3500 GT, серед яких були 2-дверні купе і кабріолети.

Виставлений на продаж екземпляр належить до 1962 року. За словами продавця, з кузовом кольору слонової кістки та червоним шкіряним салоном випустили всього кілька 3500 GT. Однак від колишньої величі у спортивному купе мало що збереглося. Колись ексклюзивний автомобіль покритий іржею практично по колу, а контрастні червоні сидіння зламані й у деяких місцях розірвані.

Подібний стан рідкісного Maserati не дивний. Адже останні 43 роки автомобіль простоював у гаражі. Хто був останнім власником і чому він майже на півстоліття закинув унікальний 3500 GT, невідомо. Під капотом моделі ховається оригінальний 3,5-літровий V6 потужністю 220 кінських сил. У парі з агрегатом працює п'ятиступінчаста "механіка".

Хто став власником 59-річного Maserati 3500 GT, не розголошується. Вартість угоди склала 225 000 доларів. Однак тепер новому господарю доведеться витратити чимало коштів і часу для відновлення дводверного купе.

Напередодні в Лос-Анджелесі виставили на продаж Porsche 911E Targa в жахливому стані. Однак, попри іржавий кузов і прогнилий салон, продавець захотів за раритетний спорткар майже 40 000 доларів.

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