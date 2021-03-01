Жінки назвали найкращі автомобілі року

Поки європейське журі "Автомобіль року" тільки готується назвати свого переможця, жінки вже вибрали своїх фаворитів у конкурсі Women's World Car of the Year 2021.

Журі, яке складається з 50 автомобільних журналісток із 38 країн світу, щорічно проводять свій конкурс на звання найкращого автомобіля року, але на відміну від більшості інших престижних аналогів, жінки відзначають переможців не в одній, а відразу у дев'яти категоріях.

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За регламентом конкурсу, з величезної кількості претендентів на перемогу, журналістки спочатку вибирають по три претенденти на кожну номінацію, а потім вже визначають найсильніших.

"Цього року голосування було складнішим через пандемію, яка накладала свої обмеження на тести автомобілів. Однак попри всі складнощі, члени журі доклали максимум зусиль, щоб встигнути провести випробування всіх машин, що потрапили до фіналу і винести свій вердикт", – зазначають організатори WWCOTY.

Їхня робота ще не завершена, тому що крім 9 категорій журналісткам ще належить вибрати "Найкращий автомобіль року". Результат голосування буде оголошено у Міжнародний жіночий день 8 березня. А ось список переможців 2021 WWCOTY в номінаціях вже відомий:

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