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Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911

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Porsche 356A випустили у 1958 році - фото 1
Porsche 356A випустили у 1958 році

На аукціоні Shannons в Австралії пішов з молотка Porsche 356A, випущений у 1958 році. Ставка, якої вдалося досягти під кінець торгів, здивувала самих продавців. Дуже іржавий кабріолет купили за 230 тисяч австралійських доларів.

Аукціон завершився 23 лютого. Раритетний кабріолет залучив понад 60 потенційних покупців, двоє з яких влаштували справжнє протистояння. В результаті цього за останню годину торгів ставка підскочила на 75 тисяч доларів і досягла фінальної позначки у 230 тисяч. Для порівняння, новий Porsche 911 2021 року випуску в Австралії коштує всього на 6 тисяч дорожче.

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За словами представників аукціонного дому, який планував отримати за машину "близько 100 тисяч", результат став несподіваним. Ажіотаж навколо лота пояснюється його рідкістю: кабріолет має праве кермо і багатий список опцій, в який входять форсований мотор, заводський жорсткий дах і колеса Rudge.

Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449201
Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449198
Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449197

Якщо новий господар візьметься за відновлення старого Porsche, який провів останню чверть століття у сараї під Брісбеном, йому доведеться викласти ще від 100 до 300 тисяч доларів.

Porsche 356A 1958 року випуску оснащений 1,6-літровою атмосферною "четвіркою", що розвиває усього 44,7 кіловата або 60,7 кінської сили. Двигун працює у тандемі з чотириступінчастою "механікою" та приводом на задні колеса. На розгін з місця до 100 кілометрів на годину раритетний спорткар витрачає близько 14 секунд, а максимальна швидкість складає 160 кілометрів на годину.

Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449196
Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449195
Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449202
Ржавий 63-річний Porsche продали за ціною нового 911 - фото 449199

На початку березня у Парижі виставлять на продаж Porsche 911 (964), що належав Дієго Марадоні. Дводверку 1992 року випуску з пробігом близько 123 тисяч кілометрів планують продати щонайменше за 150 тисяч євро.

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Джерело: Shannons
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