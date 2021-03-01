50-річний іржавий Porsche з розірваним салоном продають за шалені гроші

У Лос-Анджелесі виставили на продаж Porsche 911E Targa в жахливому стані. Однак, попри іржавий кузов і прогнилий салон, продавець запросив за раритетний спорткар майже 40 000 доларів.

На перший погляд, може здатися, що власник 50-річного спорткара невірно вказав вартість свого автомобіля. Однак настільки висока ціна пояснюється рідкісною модифікацією машини.

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Цей Porsche 911E Targa є родстером першого покоління зі знімним заднім склом і жорсткою дугою безпеки. Модель, прем'єра якої відбулася в 1965 році, позиціонували як перший у світі "безпечний відкритий спорткар". І після реставрації раритетний Porsche може коштувати у декілька разів дорожче.

Потенційному покупцеві доведеться вкласти чимало сил і коштів для відновлення рідкісного екземпляра. Весь кузов Porsche 911E Targa покритий великими вогнищами корозії, в тому числі наскрізними. Особливо іржа постаралася над кормою спорткара, яка практично повністю згнила. Оригінальна зелена фарба збереглася лише в передній частині і на кришці моторного відсіку.

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