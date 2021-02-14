На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка
-
- 10
Паризький філія аукціонного дому Bonhams готується до продажу раритетного кабріолета Porsche 911 (964), що належав Дієго Марадоні. Дводверку 1992 року випуску з пробігом близько 123 тисяч кілометрів пустять з молотка на початку березня. За оцінками Bonhams, авто вдасться продати за 150 тисяч євро.
Дієго Марадона придбав новий Porsche 911 Cabriolet у листопаді 1992 року. В той момент футболіст грав у "Севільї", й німецька дводверка стала основною машиною аргентинця в Європі. Саме за кермом Porsche Марадона попався іспанській поліції – футболіст їхав по центру міста зі швидкістю 180 кілометрів на годину.
Це цікаво: Чоловік подарував своїй коханій на День закоханих іменний Bugatti Chiron
У червні 1993 року Дієго Марадона залишив Європу і перебрався на батьківщину; тим же влітку Porsche продали приватному колекціонерові з острова Майорка. Другий власник беріг кабріолет двадцять років, але з 2013 року 964 Carrera Convertible змінила кількох господарів. Утім, за даними Bonhams, автомобіль майже повністю автентичний і зберігся у хорошому стані.
Марадоні належав порівняно рідкісний 964 Carrera 2 Convertible з обвішуванням Turbo Look. Усього випустили 1200 таких кабріолетів. Технічна начинка стандартна: під капотом опозитний атмосферний 3,6-літровий двигун потужністю 250 кінських сил, коробка передач – 5-швидкісна "механіка", привід на задню вісь.
За оцінкою Bonhams, за раритетний кабріолет Porsche з історією вдасться отримати від 150 до 200 тисяч євро. Аукціон пройде у Парижі з 3 по 10 березня включно.
Читайте також: Колекційний Maserati Quattroporte Елтона Джона пустять з молотка
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
21:2115 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Кріс Хемсворт показав, як готується до ролі Тора: ролик з найлінивішим тренером у світі
-
20:19Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка
-
19:49Альпіністка з України з рекордною швидкістю підкорила найвищий вулкан у світі
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:223 вправи для мозку, які нейрохірурги рекомендують виконувати усім
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
18:20Гороскоп на 15 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51eBay створила свічку з ароматом нових кросівок
-
17:19Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед Брітні Спірс і Джанет Джексон
-
16:46Чоловік подарував своїй коханій на День закоханих іменний Bugatti Chiron
-
16:19Українська співачка OPIYA оголилася в Голлівуді: прем’єра пісні
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:21Працівниця магазину запрацювалась на карантині і стала зіркою Reddit (епічне відео)
-
14:51Створено найбільш ергономічну комп'ютерну мишку: виглядає вона футуристично
-
14:25Три поради, які додають впевненості у собі
-
13:57Зваблива модель Кендіс Свейнпол зачарувала пляжними фото (18+)
-
13:27Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому
-
12:56Бумбокс – Жаль: дивіться новий кліп, який пробирає до мурах
-
12:22Коронавірус в Україні: коли стартує запис на безплатну вакцинацію
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
11:19Яким знакам Зодіаку варто поберегти фінанси 14 лютого
-
10:54Який вигляд насправді мають моделі: Сара Сампайо здивувала новим відео
-
21:49Найкращі фільми, під які можна зайнятися сексом
-
18:55Дівчина тижня: розкута чемпіонка Кіра Джейн Естон, голі фото якої злили у мережу (18+)
-
15:55Закохані назавжди: ТОП 10 найміцніших зіркових пар
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
-
11:25Відповідай на питання та отримай передбачення на Китайський Новий рік
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
07:15Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів
- 11 лютого
-
21:48Чому сексом потрібно займатися регулярно: 7 вагомих причин
-
18:55Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд
-
16:21Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять