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Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка

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Porsche Дієго Марадона придбав у 1992 році - фото 1
Porsche Дієго Марадона придбав у 1992 році

Паризький філія аукціонного дому Bonhams готується до продажу раритетного кабріолета Porsche 911 (964), що належав Дієго Марадоні. Дводверку 1992 року випуску з пробігом близько 123 тисяч кілометрів пустять з молотка на початку березня. За оцінками Bonhams, авто вдасться продати за 150 тисяч євро.

Дієго Марадона придбав новий Porsche 911 Cabriolet у листопаді 1992 року. В той момент футболіст грав у "Севільї", й німецька дводверка стала основною машиною аргентинця в Європі. Саме за кермом Porsche Марадона попався іспанській поліції – футболіст їхав по центру міста зі швидкістю 180 кілометрів на годину.

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У червні 1993 року Дієго Марадона залишив Європу і перебрався на батьківщину; тим же влітку Porsche продали приватному колекціонерові з острова Майорка. Другий власник беріг кабріолет двадцять років, але з 2013 року 964 Carrera Convertible змінила кількох господарів. Утім, за даними Bonhams, автомобіль майже повністю автентичний і зберігся у хорошому стані.

Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447722
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447721
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447719
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447718
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447717
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447716
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447715

Марадоні належав порівняно рідкісний 964 Carrera 2 Convertible з обвішуванням Turbo Look. Усього випустили 1200 таких кабріолетів. Технічна начинка стандартна: під капотом опозитний атмосферний 3,6-літровий двигун потужністю 250 кінських сил, коробка передач – 5-швидкісна "механіка", привід на задню вісь.

Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447723
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447720
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447714
Раритетний кабріолет Porsche Дієго Марадони пустять з молотка - фото 447713

За оцінкою Bonhams, за раритетний кабріолет Porsche з історією вдасться отримати від 150 до 200 тисяч євро. Аукціон пройде у Парижі з 3 по 10 березня включно.

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