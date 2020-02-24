Рятувальники звернулись до українців з попередженням

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у більшості областей країни, а також закликали громадян утриматись від походів у гори та на рибалку. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погодинних умов по всій країні. Негода принесла сильні опади у виглядів дощів з мокрим снігом, а також штормовий вітер. Тому рятувальники не рекомендують у найближчий час займатись риболовлею.

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"Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає вас не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду, а при плюсовій температурі повітря взагалі на лід виходити не можна! Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!", – йдеться у повідомленні.

До того ж, погодні умови зовсім не сприятливі для мандрівок у гори. Значні снігопади з хуртовинами, ожеледиця та пориви вітру до 40 м/с роблять походи небезпечними для життя. Відзначимо, що 24 лютого у горах Івано-Франківської області та високогір’ї Закарпатської області втримається значна небезпека сходження лавин.

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