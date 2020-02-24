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Погода в Україні 24 лютого: зима повертається
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24 лютого в Україні очікується погіршення погодних умов, оскільки частину областей накриють серйозні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 лютого в Україні ускладнення погоди. Вдень опади у вигляді дощу з мокрим снігом прогнозується майже по всій країні. Середня температура коливатиметься на рівні від +1 до +6 градусів, а найтепліше буде на півдні – до +8+10. Окрім цього, у понеділок втримається значна лавинна небезпека у високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей, а також помірна на Львівщині та Чернівеччині.
У Києві 24 лютого прогнозується покрий сніг, сильний вітер і температура близько +3+5.
Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:
- Ужгород +6+8
- Львів +4+6
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +4+6
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +4+6
- Житомир +4+6
- Чернігів +1+3
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +6+8
- Одеса +8+10
- Херсон +6+8
- Сімферополь +7+9
- Полтава +1+3
- Суми -1+1
- Харків +1+3
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +2+4
- Луганськ +1+3
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