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Погода в Україні 24 лютого: зима повертається

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

24 лютого в Україні очікується погіршення погодних умов, оскільки частину областей накриють серйозні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 лютого в Україні ускладнення погоди. Вдень опади у вигляді дощу з мокрим снігом прогнозується майже по всій країні. Середня температура коливатиметься на рівні від +1 до +6 градусів, а найтепліше буде на півдні – до +8+10. Окрім цього, у понеділок втримається значна лавинна небезпека у високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей, а також помірна на Львівщині та Чернівеччині.

У Києві 24 лютого прогнозується покрий сніг, сильний вітер і температура близько +3+5.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Погода в Україні 24 лютого: зима повертається - фото 387904
  • Ужгород +6+8
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +8+10
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +1+3
  • Суми -1+1
  • Харків +1+3
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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