Погода в Україні 24 лютого: зима повертається

24 лютого в Україні очікується погіршення погодних умов, оскільки частину областей накриють серйозні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 лютого в Україні ускладнення погоди. Вдень опади у вигляді дощу з мокрим снігом прогнозується майже по всій країні. Середня температура коливатиметься на рівні від +1 до +6 градусів, а найтепліше буде на півдні – до +8+10. Окрім цього, у понеділок втримається значна лавинна небезпека у високогір’ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей, а також помірна на Львівщині та Чернівеччині.

У Києві 24 лютого прогнозується покрий сніг, сильний вітер і температура близько +3+5.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +2+4

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +8+10

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +1+3

Суми -1+1

Харків +1+3

Дніпро +2+4

Запоріжжя +6+8

Донецьк +2+4

Луганськ +1+3

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