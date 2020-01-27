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Рятувальники зробили важливе звернення до батьків

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Що робити у разі пожежі

У ДСНС нагадали батькам юних українців про правила безпеки вдома, які допоможуть уникнути побутової пожежі. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують проводити лекції та нагадувати батькам про правила безпеки для дітей.

"Якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся, що всі наявні в помешканні електроприлади знаходяться у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці. Вирушаючи на відпочинок, слідкуйте за тим, щоб малеча не залишалась без нагляду", зазначають фахівці.

Також рятувальники рекомендують проводити з дітьми бесіди про небезпеку вогню, його уникнення та дії у разі появи.

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Що робити у разі пожежі

Що робити при пожежі:

  • Виклик пожежно-рятувальну службу “101”;
  • Евакуація дітей;
  • Гасіння пожежі на початковій стадії;
  • Безпечні маршрути виходу з приміщення.

"Пам'ятайте, що безпека вашої дитини – це, перш за все, ваша особиста відповідальність!", наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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