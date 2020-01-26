27 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 січня, відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем 27 сiчня випадає Вiддання Богоявлення. Це останній день попразництва. Богослужіння Віддання здійснюються переважно за текстами служби першого дня свята. Вони характеризуються великою урочистістю, більшою за інші дні попразництва, але меншою за сам день свята.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 січня, іменини відзначають власники таких імен: Ніна, Остап, Веніамін, Веремій, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Міжнародний день без інтернету

День святого Саркіса, покровителя закоханих у Вірменії

Віддання свята Богоявлення Господнього в православній церкві

1527 – відбулася битва під Ольшаницею.

1859 – Оттава оголошується столицею Канади.

1860 – вийшов друком повний "Кобзар" Тараса Шевченка.

1880 – Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1904 – початок російсько-японської війни.

1918 – на екрани США вийшов фільм "Тарзан з племені мавп" з Елмо Лінкольном у головній ролі.

1921 – Польща визнала незалежність Литви.

1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджи Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення – телевізора.

1944 – заснування нагород Української повстанської армії

1944 – урочистий артилерійський салют у Ленінграді сповістив про остаточну ліквідацію блокади міста, що тривала 872 дні.

1945 – радянські війська увійшли у концтабір Освєнцим та визволили вцілілих в'язнів.

1967 – під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу, – Гас Гріссом, Едвард Уайт та Роджер Чаффі загинули.

1967 – США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

1973 – у Парижі підписана хартія про припинення війни й відновлення миру у В'єтнамі.

1983 – в Японії завершено будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю, що проліг між островами Хонсю і Хоккайдо.

1992 – Зімбабве визнала незалежність України.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

1997 – Аслан Масхадов був обраний президентом Чеченської Республіки.

2000 – в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення.

2015 – у Греції склав присягу ліво-радикальний уряд на чолі з Алексісом Ципрасом

Вийшов друком повний "Кобзар" Шевченка

ХТО НАРОДИВСЯ 27 СІЧНЯ

1585 – Гендрик Аверкамп, нідерландський художник, майстер пейзажу.

1687 – Бальтазар Нейман, німецький архітектор доби пізнього бароко.

1756 – Вольфґанґ Амадей Моцарт, австрійський композитор, представник віденської класичної школи ("Дон Жуан", "Чарівна флейта", "Весілля Фігаро"), автор понад 20 опер, 50 симфоній, фортепіанних концертів і камерних творів.

1775 – Шеллінг Фрідріх Вільгельм, німецький філософ.

1790 – Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар ("Пан і собака", "Солопій та Хівря", "Тюхтій та Чванько"), ректор Харківського університету (1841—1849).

1805 – Семюел Палмер, англійський живописець і графік.

1806 – Хуан Крізостомо Хакобо Антоніо де Арріага-і-Бальсола, іспанський композитор баскського походження. За ранню творчість іменований "баскським Моцартом". На честь Арріаги названий оперний театр в Більбао, де йому встановлено пам'ятник.

1814 – Ежен Віолле-ле-Дюк, французький архітектор-реставратор, мистецтвознавець і історик архітектури.

1823 – Едуар Лало, французький композитор.

1832 – Льюїс Керролл, англійський математик, письменник ("Аліса в країні чудес").

1836 – Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, від його прізвища походить термін "мазохізм".

1837 – Лесевич Володимир Вікторович, український філософ, літературознавець, історик літератури, фольклорист, педагог і громадський діяч.

1839 – Павло Чубинський, український етнограф і фольклорист, автор слів Державного Гімну України.

1842 – Куїнджі Архип Іванович, український живописець-пейзажист, культурний діяч, педагог, меценат.

1850 – Джон Кольєр (художник), англійський художник, портретист, прерафаеліст.

1856 – Антін Горбачевський, український галицький громадський і політичний діяч у Галичині, делеґат Національної Ради ЗУНР

1859 – Вільгельм II Гогенцоллерн, німецький імператор, пруський король.

1899 – Жуан Ребуль, іспанський скульптор.

1904 – Олександр Довгаль, український графік.

1911 – Іван Гончар, український скульптор, графік, маляр, етнограф, колекціонер.

1915 – Яків Гніздовський, український художник, графік, кераміст, мистецтвознавець.

1917 – Василь Тихонович Булавський, перший обласний провідник ОУН Донеччини у жовтні-листопаді 1941, політичний референт Військового Округу УПА "Богун".

1924 – Рауф Денкташ, кіпріотський політик, перший президент Турецької Республіки Північного Кіпру.

1927 – Олекса Тихий, український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.

1932 – Борис Шахлін, радянський спортсмен, 7-разовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики.

1935 – Бабій Зеновій Йосипович, український і білоруський оперний співак (драматичний тенор).

1944 – Нік Мейсон (Nick Mason), англійський музикант, композитор, музичний продюсер, учасник гурту Pink Floyd.

1948 – Валерій Брайнін, поет, перекладач, есеїст, культуролог, музикознавець, музичний педагог, культур-менеджер, композитор.

1970 – Олександр Годинюк, український хокеїст.

1973 – Валентин Белькевич, білоруський футболіст ("Динамо" Київ).

1979 – Розамунд Пайк, англійська актриса.

Чубинський зі своєю дружиною

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Півні 27 січня рано заспівали – до потепління.

На Ніну іній на деревах – буде відлига.

Білі хмари на небі – морози протримаються ще довго.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не бажано у цей день погано думати про рідних і близьких, аби не накликати біди;

Не слід сьогодні зловживати алкоголем, а також переїдати;

У цей день не слід брати гроші у борг;

Не варто нині прибирати та прати, аби не вимести та не вимити щастя з дому.

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