Рятувальники зробили важливе нагадування для українців

У ДСНС повідомили про невтішну статистику спалахування пожеж у житлових секторах, а також нагадали прості, але дуже важливі правила, які можуть захистити від вогню. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій поділились трагічною статистикою про кількість загиблих у вогні українців за 2020 рік. Тому рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки.

"Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби "101", евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення", – йдеться у повідомленні.

Правила пожежної безпеки вдома

Правила пожежної безпеки:

Дбайте про належний протипожежний стан помешкання;

Не залишайте малих дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратись з сірниками;

Перевіряйте справність пічного опалення, якщо ним користуєтесь;

Перевіряйте справність електромережі;

Не куріть у ліжку;

Уникайте перевантаження електромереж і не вмикайте водночас побутову техніку великої потужності;

Не залишаєте увімкненими праски, телевізори і тому подібне, якщо покидаєте приміщення.

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