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Рятувальники зробили важливе нагадування для українців

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Правила пожежної безпеки

У ДСНС повідомили про невтішну статистику спалахування пожеж у житлових секторах, а також нагадали прості, але дуже важливі правила, які можуть захистити від вогню. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій поділились трагічною статистикою про кількість загиблих у вогні українців за 2020 рік. Тому рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки.

"Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь. Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби "101", евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення", – йдеться у повідомленні.

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Правила пожежної безпеки вдома

Правила пожежної безпеки:

  • Дбайте про належний протипожежний стан помешкання;
  • Не залишайте малих дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратись з сірниками;
  • Перевіряйте справність пічного опалення, якщо ним користуєтесь;
  • Перевіряйте справність електромережі;
  • Не куріть у ліжку;
  • Уникайте перевантаження електромереж і не вмикайте водночас побутову техніку великої потужності;
  • Не залишаєте увімкненими праски, телевізори і тому подібне, якщо покидаєте приміщення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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