Українці почали активно купувати старі електромобілі: які саме

Нових заряджених авто в Україні реєструють все менше.

Україна вже увійшла в десятку країн світу з найбільшим розвитком електротранспорту, і кількість електрокарів в країні продовжує зростати.

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Так, тільки в січні 2020 року українці купили 487 легкових електромобілів. Це на третину більше, ніж у січні 2020 року. Правда, в нашій країні як і раніше вважають за краще б/у електромобілі.

"Зростання було забезпечено шляхом збільшення реєстрацій автомобілів, що були в експлуатації (+37%), в той час як попит на нові електромобілі трохи знизився (-5%)", – підкреслюють експерти. Лідером на ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. У січні 216 таких електромобілів отримали українські номери. У ТОП-5 також пішли відразу три моделі Tesla: Model S (58 шт), Model 3 (41 шт), Model X (34 шт). На п'ятому місці Chevrolet Bolt (32 шт).

Nissan Leaf

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