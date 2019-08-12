Рятувальники попередили про пожежну небезпеку

Що не можна робити під час пожежної небезпеки

У ДСНС звернулись до українців з попередженням про те, що у кількох областях країни втримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Що не можна робити у такий період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки тривалої спеки та відсутності значних опадів. Відтак, 12 серпня, у понеділок, на частині території країни оголошено надзвичайну небезпеку пожеж.

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"12 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Правила під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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