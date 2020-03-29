Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Рятувальники попередили про погіршення погоди

  • 6
Погіршення погоди - фото 1
Погіршення погоди

Після весняного потепління в країну ненадовго повертається нова порція похолодання із заморозками та снігом. Детальніше про ускладнення погоди читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що вже з кінця березня та у перші кілька днів квітня в країні відчутно погіршаться погодні умови.

До теми: Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні

"З 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 31 березня в Карпатах прогнозуються помірні снігопади, температура вдень коливатиметься на рівні 0-5 морозу. Також оголошено перший рівень небезпеки на дорогах через ожеледицю.

via GIPHY

Читайте також: Не відпустка з шашликами: у Києві вводять нові штрафи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
  • 26 березня, 12:14
  • 385
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 11787
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2191240
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода ДСНС