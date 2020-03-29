Рятувальники попередили про погіршення погоди

Після весняного потепління в країну ненадовго повертається нова порція похолодання із заморозками та снігом. Детальніше про ускладнення погоди читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що вже з кінця березня та у перші кілька днів квітня в країні відчутно погіршаться погодні умови.

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"З 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 31 березня в Карпатах прогнозуються помірні снігопади, температура вдень коливатиметься на рівні 0-5 морозу. Також оголошено перший рівень небезпеки на дорогах через ожеледицю.

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