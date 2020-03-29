Погода в Україні 29 березня: точний прогноз на сьогодні

29 березня в Україні все ще переважатиме тепла та сонячна погода, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

29 березня, у неділю, в країні втримається хороша погода, однак у кількох областях пройдуть дощі, а з понеділка прийде похолодання. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"29-го березня, температура повітря у більшості областей комфортна, +12+18 градусів. У неділю місцями є ймовірність дощів у західних областях. А ось з понеділка холод таки прийде і подекуди перетворить дощ у мокрий сніг. Південь, Схід ще втримають теплу погоду. Проте вже з вівторка у більшості наших областей – нічний мороз, померзлі квіти, а вдень лише +2+6 градусів. Тепліше в неділю очікується лише в Криму, на Запоріжжі та на Донеччині", – додала вона.

У Києві 29 березня очікується суха та тепла погода, вдень до +15.

Прогноз погоди на 29 березня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +14+16

Вінниця +15+17

Хмельницький +15+17

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +14+16

Миколаїв +16+18

Одеса +14+16

Херсон +14+16

Сімферополь +13+15

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +13+15

Луганськ +14+16

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