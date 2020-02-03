Рятувальники попередили про негоду в Україні

У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов та їх наслідки. Детальніше про негоду читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 3 лютого, у понеділок, очікується зміна погодних умов через перепади температури.

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"3 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

До того ж, упродовж дня по всій країні очікується посилення вітру до 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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