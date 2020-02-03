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Погода в Україні 3 лютого: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

3 лютого в Україні почне поступово знижуватись температура, а майже по всій країні пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 лютого, у понеділок, країну накриє чергова порція похолодання з бонусом у вигляді опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня 3-го лютого максимально передбачається +2+6 градусів, на Півдні на кілька градусів вище. Із сильним вітром. Із дощами та навіть мокрим подекуди снігом. На Півночі опади будуть замінятися іноді просто щільною хмарністю", - розповіла вона. У Києві 3 лютого також переважатиме волога та вітряна погода, а максимальна температура вдень сягне +4.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Погода в Україні 3 лютого: точний прогноз по містах - фото 383713
  • Ужгород +7+9
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +6+8
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +5+7
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +5+7
  • Суми +4+6
  • Харків +5+7
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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