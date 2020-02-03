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Погода в Україні 3 лютого: точний прогноз по містах
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3 лютого в Україні почне поступово знижуватись температура, а майже по всій країні пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
3 лютого, у понеділок, країну накриє чергова порція похолодання з бонусом у вигляді опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Протягом дня 3-го лютого максимально передбачається +2+6 градусів, на Півдні на кілька градусів вище. Із сильним вітром. Із дощами та навіть мокрим подекуди снігом. На Півночі опади будуть замінятися іноді просто щільною хмарністю", - розповіла вона. У Києві 3 лютого також переважатиме волога та вітряна погода, а максимальна температура вдень сягне +4.
Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +6+8
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +6+8
- Рівне +5+7
- Луцьк +5+7
- Вінниця +6+8
- Хмельницький +6+8
- Житомир +5+7
- Чернігів +5+7
- Черкаси +5+7
- Миколаїв +10+12
- Одеса +10+12
- Херсон +9+11
- Сімферополь +10+12
- Полтава +5+7
- Суми +4+6
- Харків +5+7
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +8+10
- Донецьк +5+7
- Луганськ +5+7
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