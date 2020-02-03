Погода в Україні 3 лютого: точний прогноз по містах

3 лютого в Україні почне поступово знижуватись температура, а майже по всій країні пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

3 лютого, у понеділок, країну накриє чергова порція похолодання з бонусом у вигляді опадів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом дня 3-го лютого максимально передбачається +2+6 градусів, на Півдні на кілька градусів вище. Із сильним вітром. Із дощами та навіть мокрим подекуди снігом. На Півночі опади будуть замінятися іноді просто щільною хмарністю", - розповіла вона. У Києві 3 лютого також переважатиме волога та вітряна погода, а максимальна температура вдень сягне +4.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +6+8

Хмельницький +6+8

Житомир +5+7

Чернігів +5+7

Черкаси +5+7

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +9+11

Сімферополь +10+12

Полтава +5+7

Суми +4+6

Харків +5+7

Дніпро +5+7

Запоріжжя +8+10

Донецьк +5+7

Луганськ +5+7

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