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Рятувальники попередили про небезпеку на Київщині

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Пожежна небезпека

У ДСНС розповіли про погіршення ситуації з пожежами на території Київської області. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки тривалої спекотної погоди у центральних областях країни. Через відсутність опадів на Київщині втримується небезпека спалахування пожеж.

Детальніше: Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше

21-22 серпня у Києві висока (4 класу), а по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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