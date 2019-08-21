Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше

21 серпня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а незначні дощі можливі лише у кількох областях. Точний прогноз погода на сьогодні читайте далі.

21 серпня, у середу, майже по всій країні втримається спекотна та сонячна погода. Винятком стане лише крайній захід, де вдень місцями можливі короткочасні опади у виглядів дощів з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Середа в Україні буде гарячою. 21-го серпня максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30+34,подекуди до +35 градусів. У Карпатах +21+24 градуси", – відзначила вона.

У Києві погода 21 серпня також відзначиться спекою та відсутністю опадів. Вдень повітря прогріється до +30.

Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +28+30

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль 30+32

Рівне +30+32

Луцьк +29+31

Вінниця +30+32

Хмельницький +30+32

Житомир +30+32

Чернігів +29+31

Черкаси +30+32

Миколаїв +30+32

Одеса +30+32

Херсон +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +29+31

Дніпро +30+32

Запоріжжя +31+33

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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