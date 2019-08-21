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Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

21 серпня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а незначні дощі можливі лише у кількох областях. Точний прогноз погода на сьогодні читайте далі.

21 серпня, у середу, майже по всій країні втримається спекотна та сонячна погода. Винятком стане лише крайній захід, де вдень місцями можливі короткочасні опади у виглядів дощів з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Середа в Україні буде гарячою. 21-го серпня максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30+34,подекуди до +35 градусів. У Карпатах +21+24 градуси", – відзначила вона.

У Києві погода 21 серпня також відзначиться спекою та відсутністю опадів. Вдень повітря прогріється до +30.

Прогноз погоди на 21 серпня у містах України:

Погода в Україні 21 серпня: де буде найспекотніше - фото 348964
  • Ужгород +29+31
  • Львів +28+30
  • Чернівці +30+32
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль 30+32
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +30+32
  • Херсон +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +29+31
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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