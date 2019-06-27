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Рятувальники оголосили важливе попередження

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Погіршення погоди в країні

У ДСНС розповіли про різку зміну погодних умов у більшості областей країни, а також наслідки тривалої спеки і негоди. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 27 червня, у четвер, очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

Детальніше: Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами

"27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. У Києві та Київській області 27 червня вдень грози, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", – йдеться у повідомленні.

Окрім опадів, у всіх областях, крім заходу та більшості районів Житомирщини, оголошено надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. На Київщині також втримається найвищий рівень небезпеки пожеж.

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Пожежна небезпека

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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