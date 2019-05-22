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Рятувальники оголосили важливе попередження про погоду

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Негода в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях України, а також їх наслідки. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про різку зміну погоди у частині країни 22 травня, у середу.

До теми: Погода 22 травня в Україні: прогноз в областях

"22 травня на більшій частині території країни місцями грози, вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с; на Закарпатті, вдень і в Приазов'ї, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні.

До того ж, через сильні дощі з грозами 22-23 травня очікуються підйоми рівнів води у таких областях: Львівська, Івано-Франківська та Рівненська.

"Можливе часткове підтоплення прирічкових населених пунктів, госпооб'єктів у Городоцькому, Стрийському, Жидачівському районах Львівської області, Долинському, Калуському, Надвірнянському, Богородичанському, Тисменицькому, Рожнятівському районах Івано-Франківськоі області. При значних дощах формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селевих потоків", – наголошують рятувальники.

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Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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