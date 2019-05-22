Погода 22 травня в Україні: прогноз в областях

22 травня в країні затримаються дощі зі зливами, а місцями можливий град та поривчастий вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 травня, у середу, потужні дощі з грозами пройдуть по всій Україні. Можливе посилення вітру до 7-12 м/с, а також місцями град. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +20+24, а найхолодніше буде на заході - до +16+18.

У Києві 22 травня також можливі періодичні дощі та сильний вітер, повітря вдень прогріється до +20+22.

Прогноз погоди на 22 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +16+18

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +18+20

Рівне +19+21

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +22+24

Черкаси +20+22

Миколаїв +21+23

Одеса +21+23

Херсон +19+21

Полтава +20+22

Суми +22+24

Харків +23+25

Дніпро +19+21

Запоріжжя +18+20

Донецьк +22+24

Луганськ +22+24

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