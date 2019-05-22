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Погода 22 травня в Україні: прогноз в областях
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22 травня в країні затримаються дощі зі зливами, а місцями можливий град та поривчастий вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 травня, у середу, потужні дощі з грозами пройдуть по всій Україні. Можливе посилення вітру до 7-12 м/с, а також місцями град. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +20+24, а найхолодніше буде на заході - до +16+18.
У Києві 22 травня також можливі періодичні дощі та сильний вітер, повітря вдень прогріється до +20+22.
Прогноз погоди на 22 травня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +16+18
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +18+20
- Рівне +19+21
- Луцьк +18+20
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +20+22
- Житомир +20+22
- Чернігів +22+24
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +21+23
- Одеса +21+23
- Херсон +19+21
- Полтава +20+22
- Суми +22+24
- Харків +23+25
- Дніпро +19+21
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +22+24
- Луганськ +22+24
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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