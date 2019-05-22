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Погода 22 травня в Україні: прогноз в областях

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

22 травня в країні затримаються дощі зі зливами, а місцями можливий град та поривчастий вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 22 травня, у середу, потужні дощі з грозами пройдуть по всій Україні. Можливе посилення вітру до 7-12 м/с, а також місцями град. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +20+24, а найхолодніше буде на заході - до +16+18.

У Києві 22 травня також можливі періодичні дощі та сильний вітер, повітря вдень прогріється до +20+22.

Прогноз погоди на 22 травня у містах України:

Погода 22 травня в Україні: прогноз в областях - фото 329124
  • Ужгород +15+17
  • Львів +16+18
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +21+23
  • Херсон +19+21
  • Полтава +20+22
  • Суми +22+24
  • Харків +23+25
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +22+24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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