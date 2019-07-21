Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС повідомили про наслідки спекотної погоди у більшості областей країни, а також про правила поведінки у такий період. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 21 липня, у неділю, майже по всій країні оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж. А спекотна погода лише погіршує ситуацію.

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"21 липня у південних, східних, центральних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні. На Київщині у період 21-22 липня також втримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Пожежна небезпека в країні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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