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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

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Пожежна небезпека в країні - фото 1
Пожежна небезпека в країні

У ДСНС повідомили про наслідки спекотної погоди у більшості областей країни, а також про правила поведінки у такий період. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 21 липня, у неділю, майже по всій країні оголошено найвищий рівень небезпеки пожеж. А спекотна погода лише погіршує ситуацію.

Детальніше: Погода в Україні 21 липня: спека і короткочасні дощі накриють країну

"21 липня у південних, східних, центральних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні. На Київщині у період 21-22 липня також втримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.

Пожежна небезпека в країні - фото 342306
Пожежна небезпека в країні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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