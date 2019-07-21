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Погода в Україні 21 липня: спека і короткочасні дощі накриють країну

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Прогноз погоди на сьогодні в Україні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні в Україні

21 липня в Україну повноцінно повернеться літня спека, однак у кількох областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.

21 липня, у неділю, температура повітря відчутно підійметься аж до позначок у +25+30, а на півдні, на сході та у центрі місцями можливо і до +32. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі з грозами, короткочасні, можливі на Заході, Півночі України, а також на Вінниччині, у Кропивницькому та навколишніх районах. На решті території буде сухо та сонячно. У Києві є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці вже справді літня, очікується +26+29 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 липня у містах України:

Погода в Україні 21 липня: спека і короткочасні дощі накриють країну - фото 342297
  • Ужгород +30+31
  • Львів +26+28
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +30+32
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +27+29
  • Дніпро +27+27
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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