Погода в Україні 21 липня: спека і короткочасні дощі накриють країну

21 липня в Україну повноцінно повернеться літня спека, однак у кількох областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте на Радіо МАКСИМУМ.

21 липня, у неділю, температура повітря відчутно підійметься аж до позначок у +25+30, а на півдні, на сході та у центрі місцями можливо і до +32. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощі з грозами, короткочасні, можливі на Заході, Півночі України, а також на Вінниччині, у Кропивницькому та навколишніх районах. На решті території буде сухо та сонячно. У Києві є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці вже справді літня, очікується +26+29 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 21 липня у містах України:

Ужгород +30+31

Львів +26+28

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +27+29

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +30+32

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +27+29

Дніпро +27+27

Запоріжжя +30+32

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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