Рятувальники оголосили серйозне попередження для українців

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов та її наслідки для українців. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли, що 10 лютого очікується ускладнення погоди, що може зашкодити нормальному руху транспорту.

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"10 лютого вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпечності, жовтий), у західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий). По Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, 10-11 лютого у горах Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей втримається небезпека сходження лавин третього рівня.

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