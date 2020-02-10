Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Погода в Україні 10 лютого: точний прогноз по містах

  • 112
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 лютого в Україну поступово накриватиме нова хвиля потепління. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 лютого, у понеділок, по всій країні відчутно підійметься температура повітря до +3+6. Найтепліше буде на заході та півдні – до +6+8, а найсвіжіше – на сході, де температура втримається на рівні -1+1.

До того ж, західні області та частину центру накриють дощі. У Києві 10 лютого прогнозується також волога погода без істотних опадів, вдень до +4+6.

Прогноз погоди на 10 лютого у містах України:

Погода в Україні 10 лютого: точний прогноз по містах - фото 384983
  • Ужгород +5+7
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +5+7
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві порад

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
  • 09 лютого, 18:45
  • 624
Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом
  • Вчора, 12:40
  • 333
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2088227
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна