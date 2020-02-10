Погода в Україні 10 лютого: точний прогноз по містах

10 лютого в Україну поступово накриватиме нова хвиля потепління. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 лютого, у понеділок, по всій країні відчутно підійметься температура повітря до +3+6. Найтепліше буде на заході та півдні – до +6+8, а найсвіжіше – на сході, де температура втримається на рівні -1+1.

До того ж, західні області та частину центру накриють дощі. У Києві 10 лютого прогнозується також волога погода без істотних опадів, вдень до +4+6.

Прогноз погоди на 10 лютого у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +5+7

Херсон +3+5

Сімферополь +6+8

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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